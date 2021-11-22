В Красноярском крае за год совершили более 7,5 тысячи интернет-мошенничеств

За текущий год в Красноярском крае совершено больше 7,5 тысячи преступлений с использованием IT-технологий. Об этом сегодня журналистам рассказал заместитель начальника ГУ МВД России по краю Руслан Северин.

Больше половины произошли в краевой столице. В основном деньги у жителей края похищают через интернет-банк. Злоумышленники обманывают покупателей, прося внести предоплату за товар, а затем крадут данные через сайты-двойники.

Эксперт по информационной безопасности Иван Земцов рассказал, как выглядит среднестатистический мошенник. Это молодой человек в возрасте 25-30 лет. Данные о потенциальных жертвах они находят в открытых источниках.В разговоре они представляются сотрудниками силовых структур – полицейскими, следователями, или работниками банков. Чтобы не попасться на удочку мошенников, нужно пользоваться принципом «никогда не доверять неизвестным, проверять всю информацию и помнить, что специалисты банков не будут просить перевести деньги на другой «безопасный» счёт.

Из общего числа преступлений было раскрыто только 1,4 тысячи.

Фото: © Наталья Селиверстова / РИА Новости