В Большемуртинском районе мужчина зарезал сожительницу

Как сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, 15 ноября сожители употребляли спиртное в гостях у односельчан по адресу ул. Центральная дер. Бузуново Большемуртинского района. Из-за ревности женщины и её оскорблений в адрес мужчины между сожителями возник конфликт, во время которого обвиняемый нанёс женщине удар ножом в область грудной клетки. В итоге потерпевшая скончалась на месте.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Злоумышленник задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: krk.sledcom.ru