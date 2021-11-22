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В Игарке после модернизации открылась библиотека

Главная Общество
Красноярск
17:55 22 Ноября 2021
общество, в красноярском крае, ремонт, библиотека, культура
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В обновлённой городской библиотеке имени И. Рождественского созданы современные залы и интерьеры, закуплены новые книги и компьютеры.

Как сообщили в правительстве Красноярского края, после модернизации изменилось пространство библиотеки, созданы книжный зал, медиатека, молодёжный зал, конференц-зал, игровая. Начнёт работу историко-фамилистическая лаборатория, медиа-студия, станут доступны виртуальные концерты и т.д.

Благодаря краевому проекту «Библиотеки будущего» на ремонт было выделено 23,7 млн рублей, из них 19,3 млн рублей — из краевого бюджета, 4,5 млн рублей — из местного. Деньги направлены на капитальный ремонт, создание дизайна интерьера, приобретение литературы, оборудования и мебели. Финансовую поддержку в виде 13 млн рублей оказало и ООО «РН-Ванкор». На эти средства отремонтировали фасад библиотеки, входную группу, установили внешний подъёмник для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, в пос. Шушенское отремонтируют площадь перед библиотекой. В библиотеке ежегодно бывают десятки тысяч посетителей. в рамках национального проекта «Культура» в этом году её модернизировали, благодаря чему объект культуры привлечёт ещё большее количество гостей. Обновлённое учреждение откроет свои двери в декабре.

По мнению жителей, территория перед библиотекой находится в плачевном состоянии, нуждается в ремонте и обустройстве. Губернатор заверил, что вопрос не останется без внимания.

— В этом году выделены денежные средства на благоустройство нескольких центральных улиц и дворов в Шушенском. Сейчас речь идёт о комплексном благоустройстве и более широком спектре работ. Есть конкретный перечень того, что необходимо здесь сделать летом, включая ремонт площади у библиотеки и въезда в посёлок, замену опор ЛЭП и другое. Шушенское — визитная карточка юга Красноярского края, и я обещаю, что вместе мы серьёзно подтянем общий уровень благоустройства.

Фото: пресс-служба министерства культуры Красноярского края

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