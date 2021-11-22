Красноярский край передал 10 тонн муки беженцам в Сирии

Делегация Красноярского края посетила лагерь «Хирджила» в пригороде Дамаска и передала беженцам 10 тонн муки. Помощь была собрана предприятиями региона. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, выезд прошёл в рамках совместного заседания межведомственных координационных штабов России и Сирии. Их задача – создать условия для возвращения беженцев.

Кроме этого, во Дворце Конгрессов Дамаска выступили Государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь» имени Фирсова и Сибирский мужской хор, основанный по инициативе Губернатора края Александра Усса. Красноярцы исполнили духовные и военно-патриотические произведения.