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Красноярский край передал 10 тонн муки беженцам в Сирии

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Красноярск
17:00 22 Ноября 2021
красноярск, хор, сирия, гуманитарная, помощь
Фотография © admkrsk.ru
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Делегация Красноярского края посетила лагерь «Хирджила» в пригороде Дамаска и передала беженцам 10 тонн муки. Помощь была собрана предприятиями региона. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, выезд прошёл в рамках совместного заседания межведомственных координационных штабов России и Сирии. Их задача – создать условия для возвращения беженцев.

Кроме этого, во Дворце Конгрессов Дамаска выступили Государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь» имени Фирсова и Сибирский мужской хор, основанный по инициативе Губернатора края Александра Усса. Красноярцы исполнили духовные и военно-патриотические произведения.

«Участники гуманитарной миссии, военнослужащие и жители Сирийской Арабской Республики с теплотой принимали Сибирский мужской хор, искренне благодарили за концерт и высочайший профессионализм артистов. Все присутствующие понимали важность межнационального культурного и духовного воссоединения», – говорится в сообщении.

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