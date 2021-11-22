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В Красноярском крае от коронавируса за сутки умерли 30 человека

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Красноярск
17:07 22 Ноября 2021
происшествия, красноярск, в красноярском крае, вакцинация, общество, заболевание, смерть
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За сутки от коронавируса погибли 30 человек. Всего же с начала пандемии — 7 222.

Подтверждённых диагнозов на 22 ноября — 702. С начала пандемии — 146 966. Темп прироста заболеваемости — 0,5 %.

Всего вылечили 130 626 человек (+ 701 за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 55 413 жителей Красноярского края (+ 4 386 за сутки), снято с медицинского учёта 4 213 человек.

4 204 782 теста проведено на коронавирус с начала пандемии (+ 8 251 за последние сутки).

Напомним, коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Красноярском крае — 0,99 (в РФ – 0,98).

Развёрнуто 6 331 койка в 53 временных инфекционных госпиталях. Занятость коечного фонда — 84,2 %.

Вакцинация населения проходит в 86 медицинских учреждениях, в том числе в 6 частных учреждениях здравоохранения «РЖД-Медицина», 2 учреждениях ФМБА России, 1 учреждении ГУФСИН России по Красноярскому краю, 1 учреждении Минобороны России. Развернуто 129 стационарных прививочных пунктов.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости

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