В Красноярске в ФМБА России втрое увеличилось количество желающих вакцинироваться от коронавируса

— Проанализировав данные за последние три недели и сравнив их с показателями октября, можем сказать, что жители Красноярска стали активнее вакцинироваться. В основном это люди от 35 до 59 лет. Меньше прививаются люди 60 лет и старше. Они в группе риска по возможным осложнениям и тяжёлому течению заболевания. Уверен, с введением системы QR-кодов значительно больше людей пойдут на вакцинацию, — рассказал врач-эпидемиолог ФСНКЦ ФМБА России Антон Метелёв.

На сегодняшний день привиты порядка 60 % горожан, прикреплённых к поликлиникам ФСНКЦ ФМБА России в Красноярске, рассказали в министерстве здравоохранения Красноярского края.

Записаться на вакцинацию можно через портал государственных услуг или в своей поликлинике. Тел. call-центра ФСНКЦ ФМБА России +7 (391) 277-33-55.

Напомним, по оперативным данным, всего в регионе первым компонентом вакцинировались 1 083 953 человека, завершили вакцинацию 1 002 705. Охват взрослого населения превысил 47 %.

В регионе имеется достаточное количество двухкомпонентной вакцины и «Спутник Лайт».

Для удобства граждан в ежедневной информации оперативного штаба по коронавирусу в «Телеграм-канале» теперь публикуются данные о наличии вакцины во внебольничных пунктах вакцинации.

Фото: kraszdrav.ru