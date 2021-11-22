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В Красноярске в ФМБА России втрое увеличилось количество желающих вакцинироваться от коронавируса

Главная Общество
Красноярск
16:41 22 Ноября 2021
общество, красноярск, в красноярском крае, вакцинация, рост
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— Проанализировав данные за последние три недели и сравнив их с показателями октября, можем сказать, что жители Красноярска стали активнее вакцинироваться. В основном это люди от 35 до 59 лет. Меньше прививаются люди 60 лет и старше. Они в группе риска по возможным осложнениям и тяжёлому течению заболевания. Уверен, с введением системы QR-кодов значительно больше людей пойдут на вакцинацию, — рассказал врач-эпидемиолог ФСНКЦ ФМБА России Антон Метелёв.

На сегодняшний день привиты порядка 60 % горожан, прикреплённых к поликлиникам ФСНКЦ ФМБА России в Красноярске, рассказали в министерстве здравоохранения Красноярского края.

Записаться на вакцинацию можно через портал государственных услуг или в своей поликлинике. Тел. call-центра ФСНКЦ ФМБА России +7 (391) 277-33-55.

Напомним, по оперативным данным, всего в регионе первым компонентом вакцинировались 1 083 953 человека, завершили вакцинацию 1 002 705. Охват взрослого населения превысил 47 %.

В регионе имеется достаточное количество двухкомпонентной вакцины и «Спутник Лайт».

Для удобства граждан в ежедневной информации оперативного штаба по коронавирусу в «Телеграм-канале» теперь публикуются данные о наличии вакцины во внебольничных пунктах вакцинации.

Фото: kraszdrav.ru

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