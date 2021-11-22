Жительнице Красноярска грозит до 10 лет лишения свободы за торговлю наркотиками

Сотрудники УНК краевого Главка при силовой поддержке отряда специального назначения УНК ГУ МВД по краю «ГРОМ» и бойцов СОБР Управления Росгвардии по Красноярскому краю проверили дома Центрального района, в них проживали люди, причастные к торговле наркотиками.

В итоге из квартиры местной жительницы были изъяты 11 свёртков с наркотическим веществом массой 6 граммов. Женщина хотела избавиться от них, выбросив в окно, но сотрудники полиции этого не допустили.

Сейчас проводятся оперативные и следственные мероприятия для выявления других эпизодов преступной деятельности задержанной. Устанавливаются возможные покупатели наркотиков.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств в крупном размере». Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.

Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: 24.мвд.рф