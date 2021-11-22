Красноярскую ГЭС посетили депутаты члены комитета по энергетике РФ

Депутаты Госдумы, члены комитета по энергетике РФ посетили Красноярскую ГЭС компании En+ Group. Во время встречи с представителями компании они обсудили будущую газификацию Сибири, а также строительство новых городов, о которых говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Прежде всего в плане я увидел развитие в Сибири научно-технологического направления. Считаю, что это наряду с имеющимися здесь природными ресурсами, близостью Китая, фактически означает перемещение сюда экономического центра страны, что невозможно​ без реализации проектов Транссиб 2.0, газификации Сибирских городов», – рассказал депутат Государственной думы Александр Дроздов.

Напомним, что Красноярский край включён в пилотный проект «Чистый воздух», который предполагает перевод сибирских городов на газ.

«Для того чтобы провести газификацию необходимы источники газа. Природных на территории края нет, но есть альтернативные пути, это прежде всего СПГ индустрия, бутан», – отметил депутат Государственной думы Павел Завальный.

По словам депутата Бориса Гладких, план газификации уже готов. До 2030 года предполагается газификация 11 городов и 16 муниципальных районов, а также 19 муниципальных образований могут получить газ в автономном режиме:

«Сейчас компания «Газпром» прорабатывает схему газификации на территории края. План рассчитан до 2030 года. Учитывая, что Красноярский край был белым пятном на карте газификации, развитие экспортного направления сделает план перспективным».

EN+, основанная промышленником Олегом Дерипаска, ранее заявляла что готовит пилотный проект по переводу на СПГ один из районов Солонцов . Также компания обновляет оборудование на КГЭС и других объектах компании в рамках программы «Новая энергия».

Энергетика – это основа любого развития. Но сейчас, по словам Павла Завального, сложился дисбаланс: самый большой гидропотенциал – в Сибири, а потребление – в центре страны, порядка 8%. Однако перспектива развития Сибири как экономического центра остается актуальной и роль гидроэнергетики в этом остается первоочередной.

Планы, которые озвучил Сергей Шойгу относительно строительства новых городов в Сибири тому подтверждение.

Александр Дроздов ответил: «Я положительно отношусь к этой идее. Экономика в данном вопросе первична, потому что Сибирь обладает уникальными и природными запасами, и, как мы видим, идет очень мощное технологическое обновление. Такое сочетание технологических возможностей, природно-климатических, сырьевых возможностей и близость к Китаю, очень важно, потому что Китай сегодня – крупнейший производитель в мире и крупнейший потребитель. Все это создает условия, чтобы Сибирь развивалась и центр экономики России переместился сюда. Это в свою очередь повлечет за собой приток кадров, улучшение уровня жизни. Тезис «Прирастать Сибирью» имеет особое значение сегодня. Либо мы используем близость к Китаю в интересах развития страны, либо уступим этот козырь и тогда есть угроза стать со временем частью населения Китая. Я как сибиряк, считаю что новые города в Сибири по сути помогут сохранить национальную самоидентичность . Главное чтобы хватило сил эту идею воплотить.», - заключил парламентарий.

Фото: EN+