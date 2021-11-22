В Хакасии мужчина нашёл банковскую карту и купил продукты

6 ноября мужчина около супермаркета по ул. Юбилейная г. Черногорска нашёл банковскую карту, которую потеряла 16-летняя девушка. В магазине по этой карте мужчина купил продукты и другие товары. В итоге подозреваемый похитил денежные средства в сумме порядка 5 тысяч рублей.

Как сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в отношении 40-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину).

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: krk.sledcom.ru