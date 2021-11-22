22 ноября
Красноярск
погода 0 °C
72.76
 
€ 82.58
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Хакасии мужчина нашёл банковскую карту и купил продукты

Главная Общество
Красноярск
15:40 22 Ноября 2021
общество, происшествия, хакасия, кража, карта
версия для печати Ico_print

6 ноября мужчина около супермаркета по ул. Юбилейная г. Черногорска нашёл банковскую карту, которую потеряла 16-летняя девушка. В магазине по этой карте мужчина купил продукты и другие товары. В итоге подозреваемый похитил денежные средства в сумме порядка 5 тысяч рублей.

Как сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в отношении 40-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину).

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: krk.sledcom.ru

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярскую ГЭС посетили депутаты члены комитета по энергетике РФ

Красноярскую ГЭС посетили депутаты члены комитета по энергетике РФ

22 Ноября 2021 г.
На встрече поднимались вопросы не только о развитии компании En+ Group и ее активов, но и всей Сибири
Новости Красноярска: В Агентство труда и занятости Красноярского края рассказали высокооплачиваемых вакансий

В Агентство труда и занятости Красноярского края рассказали высокооплачиваемых вакансий

22 Ноября 2021 г.
В списке нет вахтовых работ
Новости Красноярска: Красноярские врачи доставили в Москву 13-летнего мальчика в тяжёлом состоянии

Красноярские врачи доставили в Москву 13-летнего мальчика в тяжёлом состоянии

22 Ноября 2021 г.
Такие перевозки — риск, потому что технические возможности в самолёте ограничены
Новости Красноярска: В Красноярске жилищные сертификаты получили 30 сирот старше 23 лет

В Красноярске жилищные сертификаты получили 30 сирот старше 23 лет

22 Ноября 2021 г.
В 2022 году заявки на выдачу сертификатов будут принимать с 10 января по 15 марта
Новости Красноярска: От Красноярска до Дивногорска могут запустить электрические прогулочные суда

От Красноярска до Дивногорска могут запустить электрические прогулочные суда

22 Ноября 2021 г.
Они будут обустроены барами и столиками
Новости Красноярска: За неделю пожарные Красноярского края спасли 34 человека

За неделю пожарные Красноярского края спасли 34 человека

22 Ноября 2021 г.
На тушения пожаров привлекались 944 человека личного состава и 265 единиц техники
Новости компаний
19/11
Красноярский цементный завод подводит итоги «высокого» строительного сезона-2021
18/11
«Россия» — второй крупнейший перевозчик в стране
15/11
Лечение алкоголизма в Израиле
13/11
Развитие бизнеса зависит от финансирования
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Пострадавший в результате обрушения стеллажей на складе алкоголя в Красноярске доставлен в БСМП

Пострадавший в результате обрушения стеллажей на складе алкоголя в Красноярске доставлен в БСМП

17 Ноября 2021 г.
Изготовлением и монтажом занимались в компании ООО "Солос" из города Новосибирска
Новости Красноярска: В Красноярске собственники девяти домов отказались от проведения капремонта

В Красноярске собственники девяти домов отказались от проведения капремонта

17 Ноября 2021 г.
Право отказаться от проведения капремонта или изменить его вид есть у всех
Новости Красноярска: Адмирал Вячеслав Попов: к гибели «Курска» привело столкновение с субмариной НАТО

Адмирал Вячеслав Попов: к гибели «Курска» привело столкновение с субмариной НАТО

22 Ноября 2021 г.
Экс-командующий Северным флотом утверждает, что иностранная подлодка следила за «Курском»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru