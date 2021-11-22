МЧС: штормовой ветер и метель ожидаются на юге Таймыра 23 ноября

На юге Таймыра ожидают штормовой ветер и метель 23 ноября. Согласно прогнозу синоптиков, ожидается сильный южный ветер с порывами до 25 метров в секунду, метель.

МЧС просит соблюдать меры предосторожности, по возможности не покидать помещений и держаться подальше от деревьев, опор электропередач, рекламных щитов. Не рекомендуется парковать автомобили под проводами, деревьями, балконами.

Автомобилистам стоит соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию и не забывать.

Пешеходам необходимо помнить, что дорогу нужно пересекать с осторожностью. По возможности, стоит надеть нескользкую обувь.

При возникновении происшествий звоните по телефонам 101 или 112.