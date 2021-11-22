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В Агентстве труда и занятости Красноярского края рассказали о высокооплачиваемых вакансиях

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Красноярск
15:25 22 Ноября 2021
красноярск, деньги, работа
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В Краевой службе занятости рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях в Красноярском крае. В списке нет вахтовых работ.

Так, начальник отдела промышленности и гражданского строительства в АО «Норильскгазпром» будет получать 165 тысяч рублей. От кандидата требуется иметь высшее профильное образование, трудовой стаж по специальности не менее 10 лет (входящим в Национальный реестр специалистов (НОПРИЗ) – не менее 5 лет)и опыт работы в сфере инженерных изысканий и подготовки проектной документации.

Железногорский Центр гигиены и эпидемиологии ищет заместителя главного врача. Требуется высшее образование по специальности «Медико-профилактическое дело» и стаж работы по профессии не менее 5 лет. Зарплата – 147 тысяч рублей.

ООО «Боголюбовское» в Мотыгинском районе предлагает вакансию для электромонтёра 6 разряда по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Ему  готовы платить от 90 тысяч рублей. Требуются среднее профобразование, удостоверение электромонтёра соответствующего профиля и разряда,  опыт не менее двух лет.

Немного ниже зарплату обещают программисту на Богучанском алюминиевом заводе и техническому менеджеру в ОАО «Красцветмет» – 80 тысяч рублей.

Замыкает список начальник отдела в МО МВД России «Курагинский». Ему обещают платить 70 тысяч рублей.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

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