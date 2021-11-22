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Красноярские врачи доставили в Москву 13-летнего мальчика в тяжёлом состоянии

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Красноярск
15:15 22 Ноября 2021
общество, красноярск, здравоохранение, москва, ребенок, пациент
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Эвакуация сложных пациентов на дальние расстояния — это профессиональная и слаженная работа многих людей из разных ведомств.

13-летнему мальчику с диагнозом лимфома Беркитта брюшной полости 3 группа риска (III стадия) требовалась госпитализация в Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева в Москву. Транспортировка осложнялась стабильно тяжёлым состоянием ребёнка. Пациенту установили двухстороннее плевральное дренирование и один дренаж из брюшной полости. Мальчику каждый день проводили диализ, так как у него была острая почечная недостаточность. Также тяжёлые электролитные нарушения, критически низкий уровень натрия в организме. Необходимо было в кратчайшие сроки доставить пациента в Москву в онкологический центр, рассказали в министерстве здравоохранения Красноярского края.

— Медицинская эвакуация пациентов на расстоянии более 250 км осуществляется воздушным транспортом в тесном взаимодействии с Санитарной авиацией ККБ № 1. Когда приходится перевозить пациентов на очень большие расстояния, мы перевозим их в специально оборудованных на пассажирских самолётах медицинских модулях. Если в самолёт санавиации мы можем брать любое оборудование, которое может быть необходимым для оказания медицинской помощи в полёте, то в пассажирские самолёты по стандартам безопасности мы можем взять ограниченный объём оборудования и медикаментов. Такие перевозки — риск, потому что технические возможности в самолёте ограничены. Во всех транспортировках на дальние расстояния в случае ухудшения состояния пациента, у нас два варианта: либо каким-то образом стабилизировать и поддерживать состояние пациента весь полёт, либо просить командира посадить самолёт в ближайшем аэропорту. Слава богу, такого ни разу не было, — рассказал врач реанимационно-консультативного центра Евгений  Нижегородов.

Как принято, сначала на реанимационной машине мальчика привезли в медицинский пункт аэропорта, где он прошёл досмотр. Затем на амбулифте мальчика доставили к самолёту и подняли в салон.

В Москве доставка ребёнка от аэропорта до медицинского учреждения осуществлялась силами федерального центра медицины катастроф им. Пирогова.

— Полёт прошёл хорошо. Такие вылеты у нас происходят не так часто, как правило, мы сопровождаем пациентов, которым требуется трансплантация органов. За последние полгода было три таких случая: перевозили пациента на пересадку печени, на пересадку почки, также транспортировали новорождённого ребёнка с опухолью большого размера забрюшинного пространства в тот же Московский медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачева, - добавил Евгений Нижегородов.

Фото: kraszdrav.ru

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