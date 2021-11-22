В Красноярске жилищные сертификаты получили 30 сирот старше 23 лет

Жилищный сертификат — это социальную выплата на сумму 1 755 336 рублей, срок действия которого 1 год с даты выдачи. Сертификатом можно воспользоваться при покупке жилья в Красноярском крае на первичном или вторичном рынке, а также добавлять к этой сумме свои или заёмные средства, либо средства материнского капитала, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

Такой механизм по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в жилье и достигших возраста 23 года и старше, применяется впервые. ​

Также по-прежнему можно ждать получения квартиры от муниципалитета.

В следующем году заявки на выдачу сертификатов будут принимать с 10 января по 15 марта.

Для получения сертификата необходимо предоставить пакет документов в управление учёта и реализации жилищной политики по адресу ул. К. Маркса, 93, каб. 517, телефон 226-15-63. С полным перечнем документов и требований можно ознакомиться по ссылке.

— С учётом сложившейся в последние годы непростой ситуации по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жильём детей-сирот, мы с коллегами из Красноярского края постоянно ищем альтернативные подходы в решении данного вопроса, в том числе выходили на федеральный уровень, в профильный комитет Госдумы, с предложением о внедрении жилищных сертификатов, обсуждали возможность введения дополнительных мер социальной поддержки за счёт краевого бюджета. Рассчитываю, что внедрение сертификатов поможет более эффективно решать важную социально значимую задачу, — рассказал мэр Красноярска Сергей Ерёмин.

​