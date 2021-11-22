За неделю пожарные Красноярского края спасли 34 человека

С 15 по 21 ноября сотрудники пожарно-спасательных подразделений Красноярского края совершили 1 057 выездов, из них 111 — на пожары, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Красноярскому краю. 34 человека вывели из огня.

На тушения привлекались 944 человека личного состава и 265 единиц техники. Добровольная пожарная охрана привлекалась 12 раз.

Также на прошедшей неделе сотрудники МЧС 23 раза принимали участие в ликвидации последствий ДТП и спасли 4 жителя Красноярского края.

45 выездов совершили поисково-спасательные формирования, в 10 случаях оказывалась помощь, спасено 15 человек.

Напомним, 17 ноября в 1:07 в пожарно-спасательную часть города Назарово сообщили о пожаре в одноэтажном 2-квартирном жилом доме по ул. Советская.

На момент прибытия первого подразделения горела крыша дома. Пожар ликвидировали в 2:22 на площади 40 кв. м.

В результате пожара погиб ребенок 2018 года рождения, ещё трое детей получили термические ожоги 1 и 2 степеней. Родители тоже получили ожоги.