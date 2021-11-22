От Красноярска до Дивногорска могут запустить электрические прогулочные суда

Следующим летом из Красноярска в Дивногорск можно будет добраться по воде. О планах запустить электрические прогулочные суда рассказал депутат Заксобрания края Захар Енджиевский.

В отличии стандартных тихоходных речных «трамваев» или «Метеоров», скоростной катамаран на электрической тяге Ecocruiser практически бесшумен. Одновременно на его борту могут находиться 130 человек. Они будут обустроены барами и столиками. Скорость судов составит 20-40 километров в час.