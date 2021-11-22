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В Уярском районе в Доме культуры отремонтировали крышу

Главная Общество
Красноярск
14:25 22 Ноября 2021
общество, в красноярском крае, культура, ремонт
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Ремонт крыши в уярском Доме культуры провели благодаря национальному проекту «Культура». Была обновлена обрешётка и покрытие кровли, смонтирована гидроизоляция, пароизоляция, водосточная система, кровельное ограждение.

— В помещениях стало теплее и комфортнее. По федеральному проекту «Культура малой Родины» в следующем году мы сможем обновить материально-техническую базу. На эти цели из краевого бюджета получим 1,4 млн рублей. В планах приобрести акустическую аппаратуру, микрофоны и светомузыкальное оборудование», — рассказала Марина Ващенко, директор МБУК «Межпоселенческой клубной системы» Уярского района.

Кстати, в прошлом году в Доме культуры полностью обновили танцевальный зал, в частности заменили окна и двери, отремонтировали полы, системы отопления и электроснабжения. Об этом сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Напомним, в с. Самойловка Абанского района завершился капитальный ремонт Дома культуры. В обновленном зале ДК - 180 посадочных мест. В ходе реконструкции здание утеплили, обновили потолки и стены, фасад обшили сайдингом, установили водостоки, обустроили пожарные выходы и входную группу. Также отремонтировали отопление и освещение.

На ремонт Дома культуры было направлено около пяти миллионов рублей, большую часть которых выделили из краевого бюджета.

Фото: пресс-служба министерства культуры Красноярского края

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