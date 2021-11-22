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Врачей красноярской 20-ой больницы наградили за борьбу с коронавирусом

Главная Общество
Красноярск
14:00 22 Ноября 2021
общество, красноярск, награда, медицина, врачи, больница
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Врачей красноярской межрайонной-клинической больницы № 20 имени И. С. Берзона наградили почётными грамотами Российского научного медицинского общества терапевтов. Был отмечен самоотверженный труд медиков в борьбе против новой коронавирусной инфекции в первую и вторую волны пандемии. Почётные грамоты, подписаны президентом Российского научного медицинского общества терапевтов, академиком РАН Анатолием Ивановичем Мартыновым, рассказали в министерстве здравоохранения Красноярского края.

Итак, награды получили:

Ольга Олеговна Ющенко, врач-терапевт приёмно-диагностического отделения, первый руководитель приёмно-сортировочного пункта базового инфекционного госпиталя 20-й больницы;

Екатерина Александровна Жук, врач-терапевт, руководитель пульмонологического отделения № 3 с момента открытия базового инфекционного госпиталя 20-й больницы;

Ольга Дмитриевна Гриценко, врач-терапевт пульмонологического отделения № 2. Она всю пандемию трудится в палате интенсивной терапии, где оказывают медпомощь самым тяжёлым пациентам с COVID-19;

Дарья Андреевна Маслова и Евгения Ивановна Волик, врачи-терапевты пульмонологического отделения № 1 с приёмно-сортировочным пунктом. Они самоотверженно трудились на пиках пандемии в этой «горячей точке» БИГ. Тогда приходилось принимать до 170 неотложных обращений в сутки.

Фото: kraszdrav.ru

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