В Красноярске дрифтеру на ВАЗе инспектор ДПС разбил стекло дубинкой

В Красноярске инспекторы ДПС выбили стекло в автомобиле ВАЗ 2107. По сообщениям очевидцев, водитель дрифтовал на острове Татышев. Своими действиями он создавал угрозу для других автомобилистов и для припаркованного транспорта.

В пресс-службе ГУ МВД по региону рассказали, что сотрудники ДПС проследовали к водителю, представились и потребовали передать документы на право пользования и управления автомобилем. Однако водитель требование сотрудников проигнорировал, заблокировал двери автомобиля изнутри и поднял переднее боковое стекло. Тогда оперативники разбили стекло дубинкой и задержали 24-летнего парня.

На водителя возбудили административное дело по статье 19.3 КоАП РФ. Ему грозит штраф до 2 300 рублей.

Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости