Президент «Азия Регби» назвал Красноярск идеальным городом для проведения Кубка азиатских чемпионов по регби-7

Президент Федерации регби азиатского континента Каис Аль-Дхалаи поблагодарил губернатора Александра Усса и первого заместителя губернатора Сергея Пономаренко за тёплый приём и высокий уровень организации его визита в Красноярск.

Он оценил спортивную инфраструктуру, где пройдут соревнования первого в истории Кубка азиатских чемпионов по регби-7 и достопримечательности города, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Президент Федерации регби азиатского континента назвал Красноярск идеальным местом для проведения турнира.

Напомним, Красноярск удостоен права провести первый в истории Кубок азиатских чемпионов по регби-7. Соревнования состоятся в первой половине августа. Участие примут 12 клубных команд, среди них две российские и 10 зарубежных. Отметим, что в ходе проведения соревнований, запланирован большой уличный фестиваль для зрителей и болельщиков с множеством интерактивных площадок.

Фото: © Вадим Кофман