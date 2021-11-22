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В Хакасии мужчина избил сожительницу до смерти

Главная Общество
Красноярск
13:13 22 Ноября 2021
происшествия, общество, хакасия, убийство
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16 ноября сожители распивали дома по ул. Новая с. Бельтирское Аскизского района спиртные напитки. Из-за того, что мужчина отказался идти покупать ещё алкоголь меду ними возник конфликт. Во время ссоры, подозреваемый бил сожительницу руками и ногами по голове и различным частям тела. После они легли спать, а утром мужчина обнаружил, что женщина не подаёт признаков жизни.

Как сообщается на сайте ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в отношении 37-летнего сожителя погибшей 38-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления и избрана мера пресечения — заключение под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: krk.sledcom.ru

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