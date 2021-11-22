В Красноярском крае сдержали рост заболеваемости коронавирусом

В Красноярском крае удалось снизить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в своём telegram-канале главный государственный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев.

По его словам, введение QR-кодов позволило стабилизировать ситуацию, но происходит это на очень высоких уровнях.

«По итогам предыдущей недели интенсивный показатель заболеваемости составил 173,5 на 100 тыс. населения. Следует отметить, что максимальные пиковые значения регистрировались в первую декаду ноября. Для сохранения достигнутых результатов и дальнейшего снижения распространения инфекции необходимо продолжать строго соблюдать все превентивные и ограничительные меры. И, конечно же, вакцинироваться и ревакцинироваться», – говорится в сообщении.

Напомним, что первым компонентом вакцинировались 1 083 953 человека, завершили вакцинацию 1 002 705. Охват взрослого населения превысил 47 %.

Для удобства граждан в ежедневной информации оперативного штаба по коронавирусу в «Телеграм-канале» теперь публикуются данные о наличии вакцины во внебольничных пунктах вакцинации.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости