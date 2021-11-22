22 ноября
Красноярск
погода 0 °C
72.76
 
€ 82.58
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Житель Железногорска проведёт в исправительной колонии больше двух лет за похищение из столовой женских сумок

Главная Общество
Красноярск
13:00 22 Ноября 2021
общество, происшествия, железногорск, кража, суд, мвд
версия для печати Ico_print

Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю, в апреле в полицию Железногорска обратилась работница столовой. Она рассказала, что с коллегой принимала товар, сумки с деньгами и другим имуществом оставили в подсобке, при этом входная дверь была не закрыта. Вернувшись, женщины обнаружили, что их имущество похитили. В одной из сумок находился мобильный телефон, пострадавшие решили позвонить на него. Вор взял трубку и сказал, что забрал только деньги, а остальное оставит возле здания неподалёку.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 39-летний мужчина. У него изъяли около 7,5 тысяч рублей и две сумки. Сумма материального ущерба — более 45 тысяч рублей.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Оказалось, что мужчина причастен и к хищению денег с банковской карты своего знакомого (около 3 тысяч рублей) и краже сотового телефона у приятельницы стоимостью 7 тысяч рублей.

Суд назначил нарушителю наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Фото: 24.мвд.рф

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярскую ГЭС посетили депутаты члены комитета по энергетике РФ

Красноярскую ГЭС посетили депутаты члены комитета по энергетике РФ

22 Ноября 2021 г.
На встрече поднимались вопросы не только о развитии компании En+ Group и ее активов, но и всей Сибири
Новости Красноярска: В Хакасии мужчина нашёл банковскую карту и купил продукты

В Хакасии мужчина нашёл банковскую карту и купил продукты

22 Ноября 2021 г.
Расследование уголовного дела продолжается
Новости Красноярска: В Агентство труда и занятости Красноярского края рассказали высокооплачиваемых вакансий

В Агентство труда и занятости Красноярского края рассказали высокооплачиваемых вакансий

22 Ноября 2021 г.
В списке нет вахтовых работ
Новости Красноярска: Красноярские врачи доставили в Москву 13-летнего мальчика в тяжёлом состоянии

Красноярские врачи доставили в Москву 13-летнего мальчика в тяжёлом состоянии

22 Ноября 2021 г.
Такие перевозки — риск, потому что технические возможности в самолёте ограничены
Новости Красноярска: В Красноярске жилищные сертификаты получили 30 сирот старше 23 лет

В Красноярске жилищные сертификаты получили 30 сирот старше 23 лет

22 Ноября 2021 г.
В 2022 году заявки на выдачу сертификатов будут принимать с 10 января по 15 марта
Новости Красноярска: От Красноярска до Дивногорска могут запустить электрические прогулочные суда

От Красноярска до Дивногорска могут запустить электрические прогулочные суда

22 Ноября 2021 г.
Они будут обустроены барами и столиками
Новости компаний
19/11
Красноярский цементный завод подводит итоги «высокого» строительного сезона-2021
18/11
«Россия» — второй крупнейший перевозчик в стране
15/11
Лечение алкоголизма в Израиле
13/11
Развитие бизнеса зависит от финансирования
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске для дольщиков достроят 11 домов

В Красноярске для дольщиков достроят 11 домов

17 Ноября 2021 г.
Будут восстановлены права более 2 500 человек
Новости Красноярска: С дачного участка в Зеленогорске похитили целый дом

С дачного участка в Зеленогорске похитили целый дом

20 Ноября 2021 г.
После кражи здание было разобрано
Новости Красноярска: В Красноярске за подделку подписей УК «ИНВЕСТ-СЕРВИС» и «Новый город» лишены лицензий

В Красноярске за подделку подписей УК «ИНВЕСТ-СЕРВИС» и «Новый город» лишены лицензий

17 Ноября 2021 г.
Проверочные мероприятия продолжаются
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru