Житель Железногорска проведёт в исправительной колонии больше двух лет за похищение из столовой женских сумок

Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю, в апреле в полицию Железногорска обратилась работница столовой. Она рассказала, что с коллегой принимала товар, сумки с деньгами и другим имуществом оставили в подсобке, при этом входная дверь была не закрыта. Вернувшись, женщины обнаружили, что их имущество похитили. В одной из сумок находился мобильный телефон, пострадавшие решили позвонить на него. Вор взял трубку и сказал, что забрал только деньги, а остальное оставит возле здания неподалёку.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 39-летний мужчина. У него изъяли около 7,5 тысяч рублей и две сумки. Сумма материального ущерба — более 45 тысяч рублей.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Оказалось, что мужчина причастен и к хищению денег с банковской карты своего знакомого (около 3 тысяч рублей) и краже сотового телефона у приятельницы стоимостью 7 тысяч рублей.

Суд назначил нарушителю наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Фото: 24.мвд.рф