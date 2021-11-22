Красноярцы оценивают достойную пенсию в 42 тысяч рублей

Самые высокие пенсионные ожидания — в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, самые скромные — в Кирове и Ижевске. Представители экономически активного населения России поделились своими представлениями об основных источниках дохода на пенсии и мечтами о достойном размере государственного пенсионного обеспечения. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие более 32 тыс респондентов из всех округов России.

1 из 3 жителей Красноярска планирует продолжить работу на пенсии (33 %). Каждый четвёртый рассчитывает на государственную пенсию (26 %). Для 13 % жителей личные сбережения — основной источник дохода, на помощь детей рассчитывают 3 %. За два года опрошенных, планирующих продолжать работать на пенсии, стало больше. В Красноярске достойной пенсией считают 42 тыс руб. В 2020 году пенсионные ожидания красноярцев были в районе 40,6 тыс руб., а в 2019 ещё меньше — 39,8 тыс руб.

Жители России до 24 лет в основном думают, что смогут положиться на пенсию. Анкетированные от 25 до 44 лет планируют в основном продолжать работать. Среди людей старше 45-ти поровну тех, кто рассчитывает жить на пенсию и трудовые доходы (по 30 %). Реже всего на пенсию полагались в посткризисном 2009 году (лишь 7 %), чаще всего — в прошлом году (25 %). На первом месте в качестве основного источника дохода по достижении пенсионного возраста россияне можно сказать всегда указывали зарплату, лишь в 2009 каждый третий собирался жить на сбережения. Достойная пенсия, по мнению среднестатистического россиянина — 43 тыс руб. в месяц (+8 %, в прошлом году средние запросы были на уровне 40 тыс руб.). Женские запросы скромнее мужских (41 и 44,7 тыс руб. соответственно). Респонденты до 24 лет считают достойной пенсией 35,8 тыс руб. в месяц, старше 45 лет — 45 тыс руб. Кстати, чем выше уровень дохода, тем выше и пенсионные ожидания: у россиян с зарплатой менее 30 000 руб. — 37 тыс руб., у тех, кто зарабатывает более 80 000 руб. в месяц — 48 тыс руб.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости