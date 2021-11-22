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Жители Красноярского края атаковали инстаграм губернатора с просьбой отменить QR-коды

Главная Общество
Красноярск
12:45 22 Ноября 2021
красноярск, эпидемия, вирус
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Жители края просят губернатора отменить QR-коды в общественных местах. Сейчас под постами в инстаграм-аккаунте Александра Усса появились требования отменить «сегрегацию» и «принуждения к медицинским процедурам». 

«Александр Викторович, мы рады, что вы наконец оказались дома! Очень надеемся, что первым делом вы отмените QR-коды! И этот постыдное нарушение прав и унижения жителей нашего края останется в прошлом».

«Александр Викторович, мы сибиряки против разделения нас на привитых и не привитых, против принятия законов о Qr-кодах , против принудительных медицинских опытов над всеми категориями граждан, против создания генетической базы данных россиян, нарушаются все законы и конституционные права граждан».

«Уважаемый Александр Викторович! Я, гражданка РФ. Прошу вас отклонить законопроекты № 17357-8 и № 17358-8!  Считаю, что я и моя семья имеем право на свободное передвижение, медицинскую тайну и тайну персональных данных, согласно Конституции РФ. Данные законопроекты нарушают наши права. Прошу провести тщательную проверку указанных законопроектов, дать правовую оценку происходящему, отклонить указанные законопроекты, отменить уже действующую систему с пропусками по QR-кодам и перестать унижать достоинство людей, разделять их по статусу «привит»/«не привит».

К слову, по словам главы края, в регионе после введения QR-кодов вдвое выросли темпы вакцинации.

«После введения QR-кодов, ежедневное число желающих поставить вакцину выросло более чем в два раза.  Это поможет сбить очередную волну эпидемии. Ожидаем, что до конца месяца пик будет пройден и того количества мест в госпиталях, как в конце прошлого года, не потребуется, соответственно мы можем в большем объёме оказывать плановую медицинскую помощь. Не столь запредельной будет нагрузка на скорую помощь и медицинский персонал», — рассказал Александр Усс.

Напомним, система предоставления кодов заработала в Красноярском крае с 30 октября. Сначала ограничения действовали только для входа в ТРЦ, а также на объекты культуры и спорта. С 15 ноября список мест расширили, теперь подтверждение прививки или перенесённой болезни просят при входе в заведения общепита, красоты, отдыха и спорта.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

 

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