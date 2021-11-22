В Уярском районе открыли две спортивные площадки

Комплексные спортивные площадки для подвижных игр открылись в двух поселениях Уярского района — Роща и Восточное. На площадках есть все необходимые снаряды для занятий волейболом, баскетболом, мини-футболом, а также безопасное покрытие, сообщается на сайте министерства спорта Красноярского края.

Стоимость одной площадки — 3 млн рублей. Построены они за счёт краевого бюджета по региональной программе «Развитие физической культуры и спорта».

По словам главы района Сергея Галатова, благодаря новым объектам спорта, которые создаются благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», всё больше детей и взрослых смогут развивать свои физические способности и с пользой проводить свой досуг.

На спортивных площадках уже проводятся уроки по физкультуре, занятия спортивных клубов и тренировки спортсменов.

С 2018 года Уярский район установил четыре плоскостных спортивных сооружения в сельской местности. Кроме того, в предыдущие годы благодаря нацпроекту «Демография» за счёт федерального бюджета в Уяре и посёлке Балай установили современные площадки ГТО. Такая же площадка появится в следующем году в с. Толстихино.

Фото: kraysport.ru