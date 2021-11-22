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Ещё четыре института СФУ выходят с дистанционного обучения

Главная Общество
Красноярск
11:45 22 Ноября 2021
институт, вакцинация, сфу, в красноярском крае, красноярск, общество, обучение
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О том, что ещё четыре института СФУ выходят с дистанта с 22 ноября, сообщили в пресс-службе вуза.

Учиться очно будут: институт фундаментальной биологии и биотехнологии, институт математики и фундаментальной информатики, институт нефти и газа, Хакасский технический институт — филиал СФУ. В этих институтах, вакцинированных от коронвавируса более 70 %.

Напомним, с 15 ноября с дистанта вышли: военный учебный центр, институт гастрономии и филиалы СФУ – Лесосибирский педагогический институт и Саяно-Шушенский филиал СФУ.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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