В Красноярском крае появятся два природных заказника

Губернатор Красноярского края Александр Усс провёл первое заседание Совета по подготовке предложений в сфере охраны и использования объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов. Заседание проходило в режиме видеоконференцсвязи.

Министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых сообщил о создании ещё двух природных заказников («Озеро Виви» и «Река Бахта»).

В юго-западной части плато Путорана и северных отрогах плато Сыверма располагается «Озеро Виви». Природный комплекс - это место обитания боровой дичи, пути миграции дикого северного оленя и места зимовок лося, важнейшие очаги обитания и воспроизводства редких видов птиц. Водоёмы «Озеро Виви» - место нереста и нагула 40 видов рыб.

Заказник «Река Бахта» будет создан благодаря инициативе жителей Туруханского района и при поддержке Александра Усса. на территории обитают 19 видов рыб, 160 видов зверей и птиц, включая 14 видов животных, внесённых в Красные книги региона и страны. Также «Река Бахта» - это место произрастания 214 видов сосудистых растений. Сейчас материалы экологического обследования проходят согласование. Заказник планируют создать в следующем году.

Александр Ногин, замминистра экологии и рационального природопользования региона во время заседания рассказал о заказнике «Бюзинский». В прошлом году приплод там достиг 96 %, это рекордный показатель. На территории заказника появились на свет 75 маралят. Всего же с 2015 по 2020 год в питомнике родились 243 мараленка, в лесные угодья Балахтинского района выпустили 215 особей. Весной на территорию «Солгонского кряжа» выпустили 12 маралов. В 2022 году необходимо выпустить маралов в заказник «Арга», расположенный в Ачинском и Боготольском районах.

— Мы провели первое заседание совета в полном составе. В Красноярском крае стремительно повышается инвестиционная активность, свою деятельность здесь разворачивают всё больше компаний, активно развивается туризм. Это влечёт дополнительную антропогенную нагрузку на природу. Создание природных заказников — эффективный инструмент защиты окружающей среды. Важно, что инициатива создания таких мест исходит не только от органов власти, но и от самих жителей. Считаю, что к работе Совета важно привлекать охотпользователей, недропользователей, представителей общественности с выездом в территории, которые находятся в зоне нашего внимания, — отметил Александр Усс.

Фото: krskstate.ru