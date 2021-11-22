Девять студентов Красноярского края стали победителями Всероссийского конкурса

Итоги Всероссийского конкурса «Большая перемена» для студентов колледжей подвели в Нижнем Новгороде.

В финале конкурса участвовали 600 финалистов, 300 из них стали победителями.

Победу одержали и представители из Красноярского края. Ребята из Красноярска: Евгений Завацкий, Григорий Срибной, Максим Фролов, Егор Яремеев, Вероника Толстолыткина, Мария Хасанова, Никита Ле из Канска, Владислав Карпов из Шушенского района. Ребята получили по миллиону рублей, Алена Сапронова из Минусинска — 200 тысяч рублей. Педагоги-наставники — по 150 тысяч рублей, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

— Это самый масштабный конкурс для учащихся в россии. В этом году к нам присоединились более 2,5 миллиона участников, среди них 400 тысяч — студенты среднего профессионального образования, — рассказал Валерий Моргуновский, генеральный директор АНО «Большая перемена».

Регионами-лидерами по количеству финалистов стали: Красноярский край, Москва и Московская область, республика Татарстан, Иркутская, Ростовская, Нижегородская, Томская области, Краснодарский край, Республика Крым.

Среди победителей красноярский студент многопрофильного колледжа Лев Хрипач. За победу он также получил один миллион рублей.

Фото: пресс-служба министерства образования Красноярского края