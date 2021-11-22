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В Красноярске отремонтировали мост через Базаиху

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Красноярск
10:43 22 Ноября 2021
общество, красноярск, ремонт, мост, дорога
Фотография © admkrsk.ru
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Мост через реку Базаиха располагается около жилого дома по ул. Базайская 158 Б. В этом году его удалось включить в комплекс работ по обустройству подъездных путей к Восточному и Центральному входам в заповедник «Столбы», ведь ремонт требовался давно.

За пять с половиной месяцев подрядчик отремонтировал дорогу и деформационные швы, заменил тротуарные переходные плиты на подходах, очистил от следов выщелачивания и коррозии, обработал антикоррозийным покрытием бетонные и металлические поверхности пролётных строений, опор и перил, сообщается на сайте администрации города Красноярска. Также подрядная организация устранила сколы в бетонных поверхностях и обновила плиты на откосах конусов, подходов. На мосту сотрудники установили новые перила и столбы освещения.

В этом году на ул. Базайская проведён локальный ремонт покрытия, обустроены тротуары. Возле кладбища установлено новое ограждение. В районе СОК «Гренада» соорудили организованные места для парковки и новую разворотную площадку для автобусов. Для пассажиров общественного транспорта обустроили два современных остановочных пункта. Теперь удобны для маломобильных жителей посадочные площадки, тротуары и пешеходные переходы.

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