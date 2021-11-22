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Рабочая неделя в Красноярске будет тёплой и снежной

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Красноярск
09:07 22 Ноября 2021
погода, красноярск, общество, снегопад, тепло, похолодание
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По прогнозам синоптиков, 22 ноября будет 0° С, ночью — до -6° С.

23 ноября днём ожидается до +2° С, ночью — -1° С.

24 ноября в дневное время суток будет также тепло, ночью — -10° С.

25 ноября днём похолодает до -3° С, ночью будет -19° С.

26 ноября — -1° С, ночью — -13° С.

В субботу ожидается похолодание до -14° С, ночью — -18° С.

В воскресенье вновь потеплеет до -5° С.

Всю неделю будет идти снег.

Водителям важно выдерживать умеренную дистанцию между транспортными средствами, безопасную скорость и вести автомобиль с максимальной осторожностью. При выезде на полосу встречного движения, нужно убедиться в безопасности. Перед поездкой стоит проверять техническое состояние, проверить исправную работу световых приборов, стеклоочистителей, электропроводки, заряд аккумулятора.

При возникновения нештатных ситуаций на загородных трассах нужно звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб – 112.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

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