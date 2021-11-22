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Футбольный «Енисей» устроила ничья в Химках

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Красноярск
08:35 22 Ноября 2021
спорт, футбол, футболисты, в россии, в красноярском крае, красноярск
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В Москву 21 ноября бороться за очки с футболистами ФК «Олимп-Долгопрудный» отправились 19 футболистов из Красноярска. 

Главный тренер ФК «Енисей» Виктор Тренев сделал несколько изменений в стартовом составе после победной игры с «Текстильщиком». Матч с ФК «Олимп-Долгопрудный» пропускал защитник Херман Ферейра из-за перебора желтых карточек. В Москве Тренев дал шанс поиграть с первых минут пяти игрокам. На поле вышли Максим Сухомлинов, Никита Раздорских, Денис Самойлов, Александр Ломакин и Андрей Окладников.

В первом тайме футболисты возили мяч по полю и голов не забили. По словам клубной пресс-службы, поле подмосковного стадиона «Родина» размокло от обильных снегопадов в столице. От этого на первый план вышла борьба, стыки и единоборства. Вратарь команды Опарин был на высоте и сделал два сейва.

Во втором тайме «Енисей» вспомнил, что надо играть в футбол и сразу же провернул приличную атаку, но гола не забил. Гости тут же ответили, но тоже безуспешно. На 84-й минуте красноярцы решили подкинуть «дров в огонь» и остались вдесятером. Был удален Томас Рукас. До конца игры мячей в сетке ворот не оказалось. Итоговый счет матча - 0:0.

В следующем туре «львов» ждет домашний матч с ФК «СКА-Хабаровск». 27 ноября игроки соберутся на заключительную в этом календарном году встречу в футбольном манеже в 16.00.

Фото: ©ФК «Енисей»

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