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На правом берегу Красноярска смонтировали архитектурную подсветку

Главная Общество
Красноярск
08:09 22 Ноября 2021
общество, в красноярском крае, в красноярске, благоустройство
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На правом берегу Красноярска на улице Гладкова, которая проходит рядом с Ярыгинской набережной, сделали новую архитектурную подсветку. 

Иллюминацию смонтировали на трёх зданиях – №4, 6 и 8. Монтаж этой конструкции станет продолжением большой работы по формированию светового облика столицы Красноярского края и светового оформления вдоль берега Енисея.

На правом берегу Красноярска смонтировали архитектурную подсветку

В паблике мэрии пишут, что для подсветки офисных зданий поставили 345 светодиодов и прожекторов. Все они – энергосберегающие. У свето-динамической подсветки на зданиях по улице Гладкова три режима работы – будничный, выходной и праздничный.

«Сейчас специалисты проверяют, настраивают и тестируют систему. Все работы окончательно должны быть завершены до конца года. Скоро будет красиво», – пишет пресс-служба мэрии Красноярска.

На правом берегу Красноярска смонтировали архитектурную подсветку

Фото: ©vk.com/krasnoyarskrf 

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