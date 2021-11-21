В Красноярске возле Успенского монастыря хотят построить причал

Цену на проектирование причала на берегу Успенского монастыря озвучила руководитель агентства по туризму края Юлия Верхушина.

Она сообщила, что на разработку проектно-сметной документации причала в бюджете заложено чуть более 12 млн рублей. Пассажирооборот причала должен составить около 200 человек в сутки, а сам проект будет готов в 2022 году.

Как пишут dela.ru, про строительство у монастыря причала говорили еще в 2018 году, когда в Красноярске прошел конкурс на разработку архитектурно-планировочного решения территории. Губернатор одобрил строительство в Красноярске шести речных причалов ещё в 2020 году. Один из них, как отмечалось, разместят у Свято-Успенского монастыря. Весь этот проект связан с планами запустить по Енисею прогулочные суда на электротяге.

Фото: Александр Жуковец