Новому пешеходному мосту в Красноярске решили «придать воздушности»

В Красноярске продолжается строительство вантового моста через улицу Карла Маркса в районе БКЗ.

Об этом глава Красноярска Сергей Еремин написал в инстаграм.

Напомним, что строительство моста должны закончить к концу этого года. Его длина составит 71,8 м, а ширина пешеходной зоны будет 6 м. Переход оборудуют пандусами и разноцветной подсветкой. Этот виадук на Стрелке будет выполнен в вантово-балочном исполнении и станет частью Центрального прогулочного кольца, как и новое общественное пространство с набережной, которое обустроили вдоль реки Кача.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf