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Коронавирусом в Красноярском крае за сутки заразилось 700 человек

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Красноярск
15:26 21 Ноября 2021
общество, в мире, в россии, в красноярском крае, здоровье
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Роспотребнадзор по Красноярском краю опубликовал статистику по заболевшим коронавирусом. за минувшие сутки в крае зарегистрировали 700 новых случаев заболевания коронавирусом. В лидерах по заболеванию согласно таблице - Красноярск (168), Минусинск (37) и Канск (33).

Под медицинское наблюдение по информации Роспотребнадзора, в крае за сутки взяли 4 392 жителя, всего врачи наблюдают 55 240 контактных пациентов. За последние сутки в Красноярском крае провели 13 747 тестов на COVID-19.

Коронавирусом в Красноярском крае за сутки заразилось 700 человек

Фото: ©yandex.ru/covid19/stat

За все время в регионе подтверждено 146 264 случая заболевания коронавирусом. 32 человека умерло за сутки от COVID-19 в Красноярском крае.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости

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