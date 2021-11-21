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В Красноярске канатная дорога на Николаевской Сопке вновь запущена

Главная Общество
Красноярск
14:18 21 Ноября 2021
общество, красноярск, благоустройство
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В Красноярске 21 ноября заработала канатная дорога, которая может доставить горожан к смотровой на Николаевской сопке. Сообщение о новом запуске было опубликовано в инстаграм МСК СФУ «Сопка».

Техническое сооружение первый раз было запущено в середине сентября. Работала дорога в тестовом режиме. А уже в октябре красноярцы могли подняться на ней посмотреть на город с новой смотровой площадки. В конце октября техническое сооружение закрыли из-за претензий прокуратуры. В ведомстве потребовали устранить ряд замечаний с документацией. Также на канатке проводили регламентные работы. В СФУ обещали разобраться со всеми проблемами в течение месяца.

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