В Красноярске канатная дорога на Николаевской Сопке вновь запущена

В Красноярске 21 ноября заработала канатная дорога, которая может доставить горожан к смотровой на Николаевской сопке. Сообщение о новом запуске было опубликовано в инстаграм МСК СФУ «Сопка».

Техническое сооружение первый раз было запущено в середине сентября. Работала дорога в тестовом режиме. А уже в октябре красноярцы могли подняться на ней посмотреть на город с новой смотровой площадки. В конце октября техническое сооружение закрыли из-за претензий прокуратуры. В ведомстве потребовали устранить ряд замечаний с документацией. Также на канатке проводили регламентные работы. В СФУ обещали разобраться со всеми проблемами в течение месяца.