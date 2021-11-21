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Глава Красноярска рассказал о планах по развитию города

Главная Общество
Красноярск
13:58 21 Ноября 2021
общество, красноярск, дороги, благоустройство
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Мэр Красноярска Сергей Еремин написал в инстаграм о планах по развитию краевой столицы на будущий год. Он написал о рекордном количестве дворовых проездов, которые отремонтируют.

«На ремонт междворовых проездов в 2022 году мы предусмотрели более 100 млн рублей. Это почти в два раза выше стартовой точки нынешнего года. На эти средства планируем обновить 88 проездов. Из опыта проведения торгов мы понимаем, что будет экономия. Её мы опять же направим на ремонт дополнительных проездов. Поэтому, думаю, их общее количество к концу следующего года приблизится к 100»,— пишет Сергей Еремин.


Также глава города добавил, при благоустройстве парков, дворов надо стараться ремонтировать и подходы к ним, чтобы не было разбитого к ним проезда.

Фото: eremin_krsk

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