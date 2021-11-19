В «Бобровом логу» стартует горнолыжный сезон

В Красноярске открылся новый горнолыжный сезон «Снег 2021*22». На этих выходных красноярцы и гости столицы региона могут прокатиться на трассе №13 и учебном склоне №1, сообщают «Дела.ру»

Стоимость пяти подъемов обойдётся в 390 рублей в будни и 560 рублей в выходные, семь – 540 и 730 рублей, 10 подъёмов – 730 и 1040 рублей. После открытия всех трасс цены могут повыситься. QR-код и паспорт необходим только в заведениях общепита, СПА-комплексе и спортзале.

Посетителей просят использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать дистанцию 1,5 метра в помещениях и местах массового скопления людей.



Открытие другой трассы №9 и последующих трасс произойдёт позже в зависимости от того, когда будет готово снежное полотно.

Фото: © Дела.ру