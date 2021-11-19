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Лучший педагог дополнительного образования в стране живёт в Красноярске

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Красноярск
20:00 19 Ноября 2021
красноярск, администрация, победа, учитель
Фотография © admkrsk.ru
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Педагог дополнительного образования из Красноярска занял первое место во Всероссийском конкурсе профмастерства «Сердце отдаю детям – 2021». Ранее он занял первое место в номинации «Педагог дополнительного образования по естественно-научной направленности». Кирилл Пахмутов ведёт дополнительные занятия по самостоятельно разработанной программе и в игровой форме рассказывает ребятам об окружающем мире.

Абсолютный победитель был определён по итогам двух испытаний второго очного тура, в котором состязались девять финалистов – победители в каждой из девяти номинаций. Участники должны были определить, как применить образовательные и педагогические технологии в различных учебных ситуациях.

«Это была конкурентная и интересная борьба с 85 достойными и сильными педагогами из других регионов. Глядя на них, я могу с уверенностью сказать, что у дополнительного образования в России есть будущее. Признание на всероссийском уровне даёт силы двигаться и развиваться дальше», – рассказал Кирилл Пахмутов.

Кроме этого, он занял первое место в онлайн-голосовании «Признание профессионального сообщества».

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