В Красноярске появится скоростная трамвайная линия

Глава Красноярского края Александр Усс рассказал в интервью телеканалу «Енисей» о том, как будет развиваться трамвайный транспорт краевой столицы. Так, в ближайшие три года планируется разработать проект будущей скоростной линии от правого берега до микрорайона Солнечного.

Расширение и обновление сети электротранспорта, а также замена старых автобусов на новые – часть комплексной программы по улучшению экологической обстановки Красноярска. Современная сеть городского транспорта будет включать трамваи, троллейбусы последних моделей, метро.

«Развитие трамвайной сети предполагает обновление подвижного состава, обновление путей на правобережье, а также строительство скоростной линии от правого берега до микрорайона Солнечного. Надеюсь, что проект строительства новой трамвайной линии появится максимум через три года. Мы планируем, что такие экологичные и современные виды транспорта, как трамвай и троллейбус, а в будущем и метро станут лицом транспортной системы Красноярска. Переход на современные виды транспорта – это борьба за экологию города и абсолютный приоритет для всех нас», – рассказал Александр Усс.

На сегодня в краевой столице значительно обновлен подвижной состав трамвайного и троллейбусного парка. До конца года в рамках нацпроекта «Экология» поступят еще 50 троллейбусов и 25 трамваев. Кроме этого, планируется капитальный ремонт трамвайных путей от остановки «Нефтебаза» до КрасТЭЦ и от посёлка Энергетиков до ул. Матросова.

Так, 9 ноября в Красноярск прибыли первые четыре трамвая модели "Львёнок". Напомним, обновление городского трамвайного парка проходит при поддержке краевого правительства в рамках национального проекта «Чистый воздух». Кстати, комплектующие из алюминия для новых трамваев делают на красноярском заводе, а дизайн вагонов разработан с участием итальянского дизайн-бюро «Italdesign».