Как в Красноярске решают проблему с нехваткой мест в детских садах

В Красноярске реализуется проект по приобретению услуги присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста у индивидуальных предпринимателей, заключивших контракт с муниципальным детским садом.

Родители детей от 3 до 5 лет, которые сейчас стоят в очереди на получение места в детский сад, могут воспользоваться мерами господдержки и устроить ребёнка в садик, не дожидаясь при этом очереди.

В городе функционируют свыше 60 филиалов частных детских садов, где на данный момент есть 470 свободных мест для дошкольников. Плата за посещение на одного ребёнка от 3 до 7 лет — 1 765 рублей в месяц. Остальные затраты предпринимателя компенсируются за счёт городского бюджета.

— Первым городом в России, который начал использовать практику работы с частными дошкольными учреждениями, стал Красноярск. Наши муниципальные детские сады заключают контракты на предоставление услуги по присмотру и уходу с частными дошкольными учреждениями с 2014 года. Родители сами могут выбрать удобный для них частный сад. Перечень размещён на сайте главного управления образования. Для того, чтобы туда попасть, родителю необходимо обратиться в муниципальный сад, с которым заключён контракт у частного дошкольного учреждения. Кстати, теперь, если родители решат вернуть ребёнка в очередь муниципального сада, они смогут сделать это в любое время, при этом малыш восстанавливается в очереди по первоначальной дате. Также родители могут воспользоваться и ежемесячной денежной выплатой — 6 тысяч 216 рублей. Для этого нужно снять ребёнка с учёта в территориальном отделе главного управления образования по месту жительства. Ребёнок также восстановится в очереди по первоначальной дате, если родители решат вернуть его в очередь. Если сравнивать со всей РФ, сумма в 6 216 рублей есть лишь в нескольких регионах. Выплату могут получить родители детей возрастом от 3 до 5 лет, не получившие детский сад и вставшие на учёт не позднее 31 марта 2019 года, — рассказала Наталья Дроздова, начальник дошкольного отдела главного управления образования.

Отметим, частные учреждения по контракту посещают более 3 тысяч детей, а единовременные денежные выплаты — почти 5 тысяч родителей дошколят.

Фото: © Игорь Зарембо / РИА Новости