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Не детские вопросы: как получить место в красноярском детском саду и как его оплатить за счёт государства?

Главная Общество
Красноярск
16:10 19 Ноября 2021
детсад, красноярск, общество, выплаты
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Вопрос определения ребёнка в детский сад окутан мифами, легендами и тайнами. На детских площадках мамы из уст в уста передают тайные знания, как им удалось устроить ребёнка в детский сад рядом с домом. Другие мамы рассказывают страшные истории о том, как они целый год, вставая в пять утра, возили ребёнка за много километров. Во многих регионах действительно есть проблема с распределением. Однако, если ребёнку не досталось место, то можно устроить его в частный детский сад за счёт городского бюджета или получить денежную компенсацию.

В Красноярске реализуется проект по приобретению услуги присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста у индивидуальных предпринимателей, заключивших контракт с муниципальным детским садом. 

Родители детей от 3 до 5 лет, которые сейчас стоят в очереди на получение места в детский сад, могут воспользоваться мерами господдержки и устроить ребёнка в садик, не дожидаясь при этом очереди.  

В городе функционируют свыше 60 филиалов частных детских садов, где на данный момент есть 470 свободных мест для дошкольников. Плата за посещение на одного ребёнка от 3 до 7 лет — 1 765 рублей в месяц. Остальные затраты предпринимателя компенсируются за счёт городского бюджета. 

Также родители могут воспользоваться и ежемесячной денежной выплатой — 6 тысяч 216 рублей, которую можно использовать по-своему усмотрению. Родителям, которые хотят получать выплату, нужно снять ребёнка с учёта:

направить письмо с заявлением в территориальный отдел по месту постановки ребёнка на учёт, приложить копии паспорта и свидетельства о рождении ребёнка. Талон о снятии с учёта направят на почту;

прийти в назначенное время в территориальный отдел образования с паспортом и свидетельством о рождении ребёнка.

Для оформления выплаты, нужно обратиться в МФЦ. Также это можно сделать на портале государственных услуг Красноярского края или на сайте администрации города Красноярска.

Кстати, если родители решат вернуть ребёнка в очередь, они смогут сделать это в любое время, при этом малыш восстанавливается в очереди по первоначальной дате. 

— Первым городом в России, который начал использовать практику работы с частными дошкольными учреждениями, стал Красноярск. Наши муниципальные детские сады заключают контракты на предоставление услуги по присмотру и уходу с частными дошкольными учреждениями с 2014 года. Родители сами могут выбрать удобный для них частный сад. Перечень размещён на сайте главного управления образования.

Для того, чтобы туда попасть, родителю необходимо обратиться в муниципальный сад, с которым заключён контракт у частного дошкольного учреждения. Кстати, теперь, если родители решат вернуть ребёнка в очередь муниципального сада, они смогут сделать это в любое время, при этом малыш восстанавливается в очереди по первоначальной дате.

Кстати, если сравнивать со всей РФ ежемесячная денежная выплата в 6 216 рублей есть лишь в нескольких регионах. Выплату могут получить родители детей возрастом от 3 до 5 лет, не получившие детский сад и вставшие на учёт не позднее 31 марта 2019 года, — рассказала Наталья Дроздова, начальник дошкольного отдела главного управления образования.

Отметим, частные учреждения по контракту посещают более 3 тысяч детей, а единовременные денежные выплаты - почти 5 тысяч родителей дошколят.

Фото: © Илья Питалев / РИА Новости

 

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