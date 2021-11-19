Три жительницы Норильска лишились 15 млн рублей, желая получить прибыль от инвестирования

Как было установлено полицейскими, в интернете норильчанки встречали рекламу о возможности получения пассивного дохода при небольшом вложении. Они оставляли свои контакты, и через некоторое время с ними связывались так называемые специалисты по инвестированию и убеждали, что их предложения работают, демонстрируя доход от проведённых сделок. Одна женщина смогла вывести небольшую сумму, после чего вложила в разы больше. С помощью мессенджеров несколько месяцев потерпевших информировали об иллюзии роста доходов. Всего женщины внесли на разные счета от 4,5 до 5,5 млн рублей. Жительницы Норильска для этого оформляли кредиты.

В итоге сделать окончательный вывод денег ни одна женщина не смогла.

Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Полицейские устанавливают лиц, причастных к данным деяниям.

Сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю рекомендуют внимательно относиться к предложениям заработать в интернете. Если специализированных знаний в области функционирования рынка покупки-продажи ценных бумаг, валюты, инвестирования нет и вам предлагают быстрый гарантированный доход — это повод насторожиться. Не забывайте, что брокерская деятельность лицензируема, и, если на сайте нет упоминания о разрешительной документации, это может стать сигналом об опасности. Не стоит переводить на счета неизвестных людей деньги под предлогами быстрого и лёгкого заработка.

Фото: © СК РФ / РИА Новости