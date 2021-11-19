19 ноября
Красноярск
погода -13 °C
72.76
 
€ 82.58
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Три жительницы Норильска лишились 15 млн рублей, желая получить прибыль от инвестирования

Главная Общество
Красноярск
16:03 19 Ноября 2021
общество, происшествия, норильск, мошенничество, инвестиции
версия для печати Ico_print

Как было установлено полицейскими, в интернете норильчанки встречали рекламу о возможности получения пассивного дохода при небольшом вложении. Они оставляли свои контакты, и через некоторое время с ними связывались так называемые специалисты по инвестированию и убеждали, что их предложения работают, демонстрируя доход от проведённых сделок. Одна женщина смогла вывести небольшую сумму, после чего вложила в разы больше. С помощью мессенджеров несколько месяцев потерпевших информировали об иллюзии роста доходов. Всего женщины внесли на разные счета от 4,5 до 5,5 млн рублей. Жительницы Норильска для этого оформляли кредиты.

В итоге сделать окончательный вывод денег ни одна женщина не смогла.

Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Полицейские устанавливают лиц, причастных к данным деяниям.

Сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю рекомендуют внимательно относиться к предложениям заработать в интернете. Если специализированных знаний в области функционирования рынка покупки-продажи ценных бумаг, валюты, инвестирования нет и вам предлагают быстрый гарантированный доход — это повод насторожиться. Не забывайте, что брокерская деятельность лицензируема, и, если на сайте нет упоминания о разрешительной документации, это может стать сигналом об опасности. Не стоит переводить на счета неизвестных людей деньги под предлогами быстрого и лёгкого заработка.

Фото: © СК РФ / РИА Новости

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске появится скоростная трамвайная линия

В Красноярске появится скоростная трамвайная линия

19 Ноября 2021 г.
Её проект разработают в ближайшие три года
Новости Красноярска: Как в Красноярске решают проблему с нехваткой мест в детских садах

Как в Красноярске решают проблему с нехваткой мест в детских садах

19 Ноября 2021 г.
Единовременные денежные выплаты получают почти 5 тысяч родителей дошколят
Новости Красноярска: В Красноярске осуждённые записали кавер на песню группы «Любэ»

В Красноярске осуждённые записали кавер на песню группы «Любэ»

19 Ноября 2021 г.
Дуэт с детства увлекается музыкой
Новости Красноярска: В сквере им. Чернышевского ледовый городок оформят в стиле сказок и мультфильмов

В сквере им. Чернышевского ледовый городок оформят в стиле сказок и мультфильмов

19 Ноября 2021 г.
Завершат монтаж ледового городка до 23 декабря
Новости Красноярска: В Красноярске откроют школу искусств в здании института на Киренского

В Красноярске откроют школу искусств в здании института на Киренского

19 Ноября 2021 г.
Куда переедет институт и будет ли продолжать работать, пока неизвестно
Новости Красноярска: Машинисты электричек провели в Красноярске акцию «Будь здоров, маленький пассажир!» накануне Всемирного дня ребёнка

Машинисты электричек провели в Красноярске акцию «Будь здоров, маленький пассажир!» накануне Всемирного дня ребёнка

19 Ноября 2021 г.
Она направлена на защиту здоровья юных пассажиров
Новости компаний
19/11
Красноярский цементный завод подводит итоги «высокого» строительного сезона-2021
18/11
«Россия» — второй крупнейший перевозчик в стране
15/11
Лечение алкоголизма в Израиле
13/11
Развитие бизнеса зависит от финансирования
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Пострадавший в результате обрушения стеллажей на складе алкоголя в Красноярске доставлен в БСМП

Пострадавший в результате обрушения стеллажей на складе алкоголя в Красноярске доставлен в БСМП

17 Ноября 2021 г.
Изготовлением и монтажом занимались в компании ООО "Солос" из города Новосибирска
Новости Красноярска: Денис Ильин назначен заместителем председателя кузбасского правительства

Денис Ильин назначен заместителем председателя кузбасского правительства

15 Ноября 2021 г.
Он будет отвечать за агропромышленный комплекс
Новости Красноярска: Более 400 тысяч рублей заплатила красноярка авиакомпании за скандал на борту самолёта

Более 400 тысяч рублей заплатила красноярка авиакомпании за скандал на борту самолёта

16 Ноября 2021 г.
Из-за неё воздушное судно было возвращено в аэропорт
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru