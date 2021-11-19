В Красноярске осуждённые записали кавер на песню группы «Любэ»

В красноярской колонии строгого режима № 17 записали кавер на песню группы «Любэ». Дуэт из осужденных Василия Хайрудинова и Ивана Филатова исполнили песню «Конь». Над клипом трудились всей творческой группой, состоящей из осужденных, работающих в кабельной студии ТВ при исправительном учреждении.

Выбор песни случайным не был – она приобрела характер народной и исполняется множеством артистов.