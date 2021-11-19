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В Красноярске осуждённые записали кавер на песню группы «Любэ»

Главная Общество
Красноярск
16:00 19 Ноября 2021
красноярск, осужденные, музыка
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В красноярской колонии строгого режима № 17 записали кавер на песню группы «Любэ». Дуэт из осужденных Василия Хайрудинова и Ивана Филатова исполнили песню «Конь». Над клипом трудились всей творческой группой, состоящей из осужденных, работающих в кабельной студии ТВ при исправительном учреждении.

Выбор песни случайным не был – она приобрела характер народной и исполняется множеством артистов. 

«Мы оба с детства увлекаемся музыкой, владеем навыками игры на гитаре. Творчество всегда занимало важное место в нашей жизни. Даже попав за решетку, мы продолжаем заниматься любимым делом. Отдельное спасибо хочется сказать воспитательному отделу колонии за предоставленную возможность развиваться в творческом плане. Надеемся, что наша версия исполнения известной композиции придется по душе, всем кто ее услышит», — рассказали Василий и Иван.

Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Красноярскому краю.

 
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