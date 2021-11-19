В сквере им. Чернышевского ледовый городок оформят в стиле сказок и мультфильмов

В Центральном районе утвердили эскизы ледового городка. Он появится в сквере им. Чернышевского. Стилистика оформления обусловлена тем, что 2022 год объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, рассказали в администрации города Красноярска.

В сквере установят новогоднюю ёлку, фигуры, ледяную скульптуру Матрёшки, композицию «Баба Яга и ступа», а также построят ледяной лабиринт, украшенный панно по мотивам мультфильма о Винни-Пухе. Рядом с фотозоной «Трон» появятся персонажи мультфильма «Вовка в тридевятом царстве». Ещё построят среднюю и большую ледяные горки. Завершат монтаж ледового городка до 23 декабря.

— Ёлка в сквере ежегодно становится местом притяжения для жителей Покровки. Сюда приходят семьями. Надеемся, что ледовый городок понравится и взрослым, и детям, — сказал руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости