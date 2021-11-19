Машинисты электричек провели в Красноярске акцию «Будь здоров, маленький пассажир!» накануне Всемирного дня ребёнка

Впервые на железнодорожном вокзале столицы края прошла необычная профилактическая акция КрасЖД «Будь здоров, маленький пассажир!», приуроченная к Всемирному дню ребёнка.

Она направлена на защиту здоровья юных пассажиров в сложившейся эпидемической ситуации. Ее цель – напомнить родителям о необходимости выполнения детьми правил личной гигиены, в том числе – обязательного использования защитных масок при нахождении на вокзалах и в поездах, дезинфекции рук.

Организаторами и участниками акции стали машинисты электропоездов.

Чтобы помочь людям сохранить здоровье их детей, машинисты беседовали с пассажирами, дарили им детские маски с яркими пиктограммами и памятку, специально разработанную для родителей. Она содержит правила поведения детей в период распространения новой коронавирусной инфекции.

Акция прошла с соблюдением всех рекомендованных мер противоэпидемической безопасности.

Место проведения акции выбрано неслучайно. Ежесуточный пассажиропоток железнодорожного вокзала Красноярска – порядка 4 тысяч человек.

Красноярские железнодорожники продолжают ежедневную дезинфекция электропоездов, поездов дальнего следования, вокзалов и обращают внимание на необходимость выполнения всеми пассажирами индивидуальных профилактических мер.

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С 1954 года 20 ноября ежегодно отмечается Всемирный день ребёнка, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН и направленный на обеспечение благополучия детей во всём мире. Эта дата – важная веха в становлении прав ребёнка.

Именно в этот день в 1959 году Генеральной Ассамблеей принята декларация прав ребёнка, а в 1989 году - Конвенция о правах ребёнка.

В период пандемии COVID-19 Всемирный день ребёнка проходит под призывом единения всех взрослых жителей планеты в стремлении сохранить детские жизни.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД