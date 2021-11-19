19 ноября
Красноярск
погода -13 °C
72.76
 
€ 82.58
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Машинисты электричек провели в Красноярске акцию «Будь здоров, маленький пассажир!» накануне Всемирного дня ребёнка

Главная Общество
Красноярск
15:07 19 Ноября 2021
железные дороги, здоровье, дети, акция
версия для печати Ico_print

Впервые на железнодорожном вокзале столицы края прошла необычная профилактическая акция КрасЖД «Будь здоров, маленький пассажир!», приуроченная к Всемирному дню ребёнка.

Она направлена на защиту здоровья юных пассажиров в сложившейся эпидемической ситуации. Ее цель – напомнить родителям о необходимости выполнения детьми правил личной гигиены, в том числе – обязательного использования защитных масок при нахождении на вокзалах и в поездах, дезинфекции рук.

Машинисты электричек провели в Красноярске акцию «Будь здоров, маленький пассажир!» накануне Всемирного дня ребёнка

Организаторами и участниками акции стали машинисты электропоездов.

Чтобы помочь людям сохранить здоровье их детей, машинисты беседовали с пассажирами, дарили им детские маски с яркими пиктограммами и памятку, специально разработанную для родителей. Она содержит правила поведения детей в период распространения новой коронавирусной инфекции.

Машинисты электричек провели в Красноярске акцию «Будь здоров, маленький пассажир!» накануне Всемирного дня ребёнка

Акция прошла с соблюдением всех рекомендованных мер противоэпидемической безопасности.

Место проведения акции выбрано неслучайно. Ежесуточный пассажиропоток железнодорожного вокзала Красноярска – порядка 4 тысяч человек.

Машинисты электричек провели в Красноярске акцию «Будь здоров, маленький пассажир!» накануне Всемирного дня ребёнка

Красноярские железнодорожники продолжают ежедневную дезинфекция электропоездов, поездов дальнего следования, вокзалов и обращают внимание на необходимость выполнения всеми пассажирами индивидуальных профилактических мер.

Машинисты электричек провели в Красноярске акцию «Будь здоров, маленький пассажир!» накануне Всемирного дня ребёнка

***
С 1954 года 20 ноября ежегодно отмечается Всемирный день ребёнка, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН и направленный на обеспечение благополучия детей во всём мире. Эта дата – важная веха в становлении прав ребёнка.

Именно в этот день в 1959 году Генеральной Ассамблеей принята декларация прав ребёнка, а в 1989 году  - Конвенция о правах ребёнка. 

В период пандемии COVID-19 Всемирный день ребёнка проходит под призывом единения всех взрослых жителей планеты в стремлении сохранить детские жизни.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске появится скоростная трамвайная линия

В Красноярске появится скоростная трамвайная линия

19 Ноября 2021 г.
Её проект разработают в ближайшие три года
Новости Красноярска: Как в Красноярске решают проблему с нехваткой мест в детских садах

Как в Красноярске решают проблему с нехваткой мест в детских садах

19 Ноября 2021 г.
Единовременные денежные выплаты получают почти 5 тысяч родителей дошколят
Новости Красноярска: Три жительницы Норильска лишились 15 млн рублей, желая получить прибыль от инвестирования

Три жительницы Норильска лишились 15 млн рублей, желая получить прибыль от инвестирования

19 Ноября 2021 г.
Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере»
Новости Красноярска: В Красноярске осуждённые записали кавер на песню группы «Любэ»

В Красноярске осуждённые записали кавер на песню группы «Любэ»

19 Ноября 2021 г.
Дуэт с детства увлекается музыкой
Новости Красноярска: В сквере им. Чернышевского ледовый городок оформят в стиле сказок и мультфильмов

В сквере им. Чернышевского ледовый городок оформят в стиле сказок и мультфильмов

19 Ноября 2021 г.
Завершат монтаж ледового городка до 23 декабря
Новости Красноярска: В Красноярске откроют школу искусств в здании института на Киренского

В Красноярске откроют школу искусств в здании института на Киренского

19 Ноября 2021 г.
Куда переедет институт и будет ли продолжать работать, пока неизвестно
Новости компаний
19/11
Красноярский цементный завод подводит итоги «высокого» строительного сезона-2021
18/11
«Россия» — второй крупнейший перевозчик в стране
15/11
Лечение алкоголизма в Израиле
13/11
Развитие бизнеса зависит от финансирования
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В национальном парке «Красноярские Столбы» потребуется QR-код

В национальном парке «Красноярские Столбы» потребуется QR-код

17 Ноября 2021 г.
В помещениях нужно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию
Новости Красноярска: Красноярцев ждёт похолодание до - 20 градусов

Красноярцев ждёт похолодание до - 20 градусов

14 Ноября 2021 г.
Самый холодный день будет в пятницу
Новости Красноярска: Пострадавший в результате обрушения стеллажей на складе алкоголя в Красноярске доставлен в БСМП

Пострадавший в результате обрушения стеллажей на складе алкоголя в Красноярске доставлен в БСМП

17 Ноября 2021 г.
Изготовлением и монтажом занимались в компании ООО "Солос" из города Новосибирска
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru