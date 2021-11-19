В Красноярске откроют школу искусств в здании института на Киренского

В Красноярске появятся новые школы искусств. Как сообщили в Горсовете, на эти цели выкупят здание по адресу: ул. Киренского, 70а. Деньги возьмут из краевого бюджета.

Здесь планируют разместить две школы искусств на 400 учеников.

«Приобретение здания позволит хоть немного снизить дефицит мест в учреждения культуры в этой части города. Депутаты неоднократно рекомендовали администрации города усилить работу в этом направлении», – рассказали в Горсовете.

Сейчас на этом месте расположен Красноярский институт экономики Санкт-Петербургского университета технологии управления и экономики. Куда переедет институт и будет ли продолжать работать, пока неизвестно.

Всего на 2022 год на развитие отрасли выделяется более полутора миллиардов рублей. Эти деньги на оснащение инструментами музыкальных школ и школ искусств и укрепление материально-технической базы учебных заведений.

Фото: © Горсовет