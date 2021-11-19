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Завершено расследование уголовного дело о гибели людей под лавиной в Норильске

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Красноярск
15:06 19 Ноября 2021
общество, происшествия, норильск, лавина, обвинение
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Как сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, бывший начальник Управления ГО и ЧС Администрации города Норильска и четверо сотрудников единой дежурно-диспетчерской службы получили сведения об опасности схода лавин с 31 декабря 2020 года по 8 января 2021 года и не оповестили жителей Норильска и отдыхавших в загородных домах на территории горы Отдельная в районе Талнах.

8 января со склона сошла лавина, пострадали 6 человек, из них 3 человека погибли от переохлаждения (45-летний мужчина, его 38-летняя супруга и их 1,5-годовалый ребёнок), 14-летнему сыну погибших причинён тяжкий вред здоровью, пострадали и двое жителей Норильска.
Кроме того, погибшая семья проживала в загородном доме незаконно. Зная о незаконном проживании, обвиняемые не приняли мер по сносу и вывозу их дома, отразив в проверочных документах фиктивные сведения об отсутствии дома пострадавших на территории горы.

Расследование уголовного дела в отношении семи сотрудников Администрации города Норильска завершено. Бывший начальник Управления ГО и ЧС, четверо сотрудников единой дежурно-диспетчерской службы и два сотрудника Управления имущества обвиняются по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлёкшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан, повлёкшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух и более лиц).

Уголовное дело направлено прокурору Красноярского края.

Фото: МЧС России

 

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