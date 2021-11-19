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В пос. Шушенское отремонтируют площадь перед библиотекой

Главная Общество
Красноярск
15:06 19 Ноября 2021
общество, в красноярском крае, библиотека, ремонт, благоустройство, культура
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О том, что отремонтируют территорию перед Центральной библиотекой имени Н.К. Крупской в пос. Шушенское губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал в интервью телеканалу «Енисей».

В библиотеке ежегодно бывают десятки тысяч посетителей. в рамках национального проекта «Культура» в этом году её модернизировали, благодаря чему объект культуры привлечёт ещё большее количество гостей. Обновлённое учреждение откроет свои двери в декабре.

По мнению жителей, территория перед библиотекой находится в плачевном состоянии, нуждается в ремонте и обустройстве. Губернатор заверил, что вопрос не останется без внимания.

— В этом году выделены денежные средства на благоустройство нескольких центральных улиц и дворов в Шушенском. Сейчас речь идёт о комплексном благоустройстве и более широком спектре работ. Есть конкретный перечень того, что необходимо здесь сделать летом, включая ремонт площади у библиотеки и въезда в посёлок, замену опор ЛЭП и другое. Шушенское — визитная карточка юга Красноярского края, и я обещаю, что вместе мы серьёзно подтянем общий уровень благоустройства.

Напомним, в Шушенском началось строительство дома для переселения жителей из аварийного жилья.

«Программа переселения из ветхого и аварийного жилья, которая реализуется в рамках нацпроекта, в крае выполняется очень хорошо – мы идем с опережением графика почти в два раза. И предыдущая программа, которая была завершена в 2017 году, была выполнена на «отлично», – отметил Александр Усс.

Всего в Шушенском районе признаны аварийными и подлежащими сносу семь многоквартирных домов, из них один находится в посёлке Ильичёво по ул. Московской, 17, остальные – в квартале Строителей посёлка Шушенское.

«В 4-м микрорайоне Шушенского начато строительство 85-квартирного жилого дома, куда переселят жителей аварийных домов. В настоящее время вырыт котлован будущей многоэтажки. В следующем году строительство дома завершится, квартиры будут заселены», – пояснил министр строительства региона Михаил Рабушко, которого подключили к эфиру.

Фото: © Антон Денисов / РИА Новости 

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