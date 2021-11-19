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В Красноярске введён режим угрозы ЧС из-за жилого дома

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Красноярск
14:40 19 Ноября 2021
красноярск, дом, чс
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В Красноярске ввели режим ЧС из-за жилого дома №11 на улице Партизана Железняка, Эксперты пришли к выводу, что строение находится в аварийном состоянии. Постановление о приведении экстренных служб в повышенную готовность подписал первый заместитель главы города Владислав Логинов.

В доме проведут противоаварийные работы и иные мероприятия, направленные на предотвращение возможной ЧС. Департамент городского хозяйства и ООО УК "ЖСК" должны подготовить проектное решение по установке страховочных конструкций.

Газ отключат., а жильцов на время переселят в жильё манёвренного фонда. Предприниматели, использующие помещения в аренду должны приостановить свою деятельность. Ремонт будет начат в следующем году на деньги из резервного фонда города, сообщила краевой депутат Елена Пензина.

Фото dominfo.ru

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